La Cámara de Productores de Kiwi de Mar del Plata y el INTA realizaron el primer encuentro 2026 de la Mesa Técnica de Kiwi, con la participación de instituciones, productores y técnicos, en una jornada libre y gratuita desarrollada en el NODO Rescate de Excedentes, ubicado en el predio de la Sociedad Rural Mar del Plata (Ruta 226 km 17.5), que reunió a más de 50 asistentes de forma presencial y virtual.

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La iniciativa, impulsada a través de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado y la Dirección de Asuntos Agrarios, se enmarca en un espacio de articulación técnica orientado a fortalecer el desarrollo del sector en la región mediante el intercambio de conocimientos y la mejora continua de las prácticas productivas.

Durante la jornada se trabajaron distintos ejes vinculados a la producción local de kiwi, con la presentación de información técnica actualizada, experiencias y líneas de trabajo conjuntas entre el sector público y privado. En este contexto, el NODO Rescate de Excedentes expuso su trayectoria y su potencial en términos de inversión corporativa para el recupero de excedentes.

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Asimismo, se repasaron los principios de madurez para la cosecha de kiwi según los protocolos establecidos por la Cámara de Productores, junto con actualizaciones vinculadas a la Identificación Geográfica.

En materia de manejo hídrico, se analizaron distintos sistemas de riego como el goteo, la microaspersión y los esquemas mixtos, evaluando costos, ventajas y la importancia del uso eficiente del agua. También se presentaron resultados de ensayos locales sobre el control de botritis en kiwi mediante el uso de fungicidas químicos y biológicos.

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El encuentro forma parte de una estrategia sostenida de articulación técnica que busca consolidar el crecimiento del sector en la región. Las personas interesadas en las próximas actividades de la Dirección de Asuntos Agrarios pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected] o telefónicamente al 499-8300 (interno 5336), de lunes a viernes de 08:00 a 15:00.