Este miércoles comenzó el ciclo lectivo para los más chicos, tanto jardín como primario. En su inauguración durante las primeras horas de la mañana, el intendente Guillermo Montenegro visitó la Escuela Municipal N°15 en donde destacó la importancia de la educación y expresó su alegría al ver la emoción de los estudiantes, docentes y maestros.

Además, el Jefe Comunal subrayó la relevancia de la escuela como un espacio de confianza y aprendizaje para los hijos, enfatizando en los lazos, los compañeros y los valores que se adquieren en el entorno escolar. Respecto al padrinazgo en las escuelas municipales, el intendente mencionó la búsqueda constante de personas que puedan contribuir, ya sea materialmente o compartiendo sus historias y experiencias para inspirar a los más jóvenes.

Asimismo indicó que esta fecha la recibe "muy contento al ver la alegría de los chicos, de los docentes y maestros. Siempre faltan cosas, pero durante todo enero y febrero le metimos mucho trabajo. Vamos a seguir laburándolo porque es clave hacer las cosas para que ellos tengan todas las herramientas y por supuesto acompañar tanto a los más chicos como a los padres".

"Detrás de cada mochila y de cada delantal blanco hay un padre o madre, un abuelo, un hermano, alguien que empuja para que las cosas ocurran. Por eso, estoy muy agradecido de que ellos estén atrás, para que cada chico esté hoy acá", aclaró.

"Hay que destacar la importancia que tiene la escuela, que es en donde confiamos para dejar a nuestros hijos. Queremos que nos los cuiden, que estudien y que salga todo bien. Lo más importante tiene que ver con los lazos, con los compañeros, con la escuela, los valores que aprenden. Estudiar es muy importante pero esta última idea también, y eso lo trabajamos mucho en el sistema educativo municipal. Aprender y buscar herramientas nuevas es primordial, pero la educación y el respeto, son cosas que nos quedan para toda la vida", dijo.

Respecto al padrinazgo en escuelas municipales, el Intendente afirmó: "Siempre buscamos personas que aporten. Algunos son muy presentes y otros no tanto pero es algo importante, no solo desde lo material, sino desde el punto de que cuenten de que tratan sus empresas, sus comercios, como se originó. Incluso si hay personas que no tienen poder adquisitivo para ayudar, que lo hagan desde otro lado, contando historias a los más chicos y que eso les brinde valores e inspiraciones para el futuro".