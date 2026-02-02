La iniciativa laboral es la principal apuesta del Gobierno libertario en el Senado, donde la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, logró dictamen de mayoría antes de fin de año, aunque sin poder llevar el proyecto al recinto. Ahora, la Cámara alta intentará sesionar entre el 11 y el 12 de febrero.

Ads

Durante las últimas semanas, el oficialismo mantuvo reuniones con sectores de la oposición dialoguista para introducir modificaciones al texto original. Las observaciones quedaron en manos del ministro de Economía, Luis Caputo, quien concentra las definiciones finales de una iniciativa considerada clave para el rumbo económico.

El escenario parlamentario sigue siendo ajustado. La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores y necesita al menos 37 para habilitar el quórum, por lo que los votos de la UCR, el PRO y bloques provinciales serán determinantes. En ese contexto, los gobernadores miran con atención el impacto fiscal de las reformas, en especial sobre la coparticipación.

Ads

Puede interesarte

Además de la reforma laboral, el temario de las extraordinarias incluye el debate por cambios en la Ley de Glaciares, el acuerdo Mercosur–Unión Europea y el pliego de Fernando Iglesias como embajador. Todos proyectos con fuerte contenido político y económico.

Con un peronismo que, por ahora, se mantiene en bajo perfil, el avance de la agenda dependerá del manejo fino del Ejecutivo y de las negociaciones en el Senado. El resultado de estas sesiones será clave para el inicio del período ordinario que Milei inaugurará el 1° de marzo.

Ads

Fuente: Infobae