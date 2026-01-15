El Ejecutivo nacional ultima los detalles para lanzar en las próximas semanas el proceso de privatización de AySA, una de las compañías incluidas en la Ley Bases.

Según confirmaron fuentes oficiales, el pliego licitatorio se encuentra en su etapa final y sería publicado en el Boletín Oficial antes de que termine el primer trimestre del año. El esquema contempla la transferencia de al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico, mientras que el remanente podría colocarse en el mercado.

Actualmente, el Estado nacional posee el 90% del capital accionario de AySA, mientras que el 10% restante pertenece al programa de propiedad participada de los trabajadores. El proceso fue habilitado formalmente por el Decreto 494/2025, que autorizó la venta total de las acciones estatales.

Desde el Gobierno explicaron que podrán presentarse empresas con experiencia en servicios públicos, no exclusivamente del sector de agua y saneamiento. Entre los posibles interesados, en el último tiempo se mencionó a la empresa brasileña SABESP, que opera en el estado de San Pablo.

El control del servicio quedará en manos del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), encargado de tarifas y calidad, y de la Agencia de Planificación (APLA), que supervisará inversiones y planes de expansión. En paralelo, el Ejecutivo ya avanzó con un nuevo marco regulatorio que habilita, entre otros puntos, cortes del suministro por falta de pago.

AySA brinda servicio a más de 11 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. La privatización de la empresa se inscribe en una agenda más amplia que también incluye a Belgrano Cargas, Corredores Viales, Enarsa e Intercargo, y marca uno de los ejes centrales de la política económica del Gobierno para 2026.

Fuente: Infobae