En el marco de la Semana Mundial de la Diabetes el Programa Municipal de Diabetes, dependiente de la Secretaría de Salud loca, llevará adelante una serie de jornadas de concientización, consejería, controles glucémicos y actividades promopreventivas en distintos puntos de la ciudad, que comenzarán este viernes y se extenderán hasta el próximo viernes 14.

Ads

Las actividades tendrán lugar en el Corredor Saludable de Plaza España, el Playón de la Iglesia Catedral, el CEMA, el dispositivo Salud en tu Barrio y en los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) Félix U. Camet, Alto Camet, Las Heras, Newbery y Belisario Roldán. Todas las propuestas son gratuitas y abiertas a la comunidad.

Mañana desde las 10:30 la actividad se desarrollará en el CAPS Félix U. Camet, donde se dictará el taller Mitos y verdades sobre la diabetes. Mientras, el domingo de 10:00 a 13:00 en el Corredor Saludable de Plaza España se realizará una jornada de prevención con controles glucémicos, pautas de alimentación saludable y educación en diabetes.

Ads

Puede interesarte

Todo continuará el martes a las 10:30 con charlas educativas en el CAPS de Alto Camet (Cura Brochero 7100 y Los Helechos) y el miércoles a las 10, en el CAPS Las Heras (Heguilor 2751) y a las 10:30 en el CAPS Newbery (Moreno 9375), donde se ofrecerán talleres sobre alimentación saludable.

Además, de 13:00 a 17:00 el equipo del Programa Municipal de Diabetes estará presente en el Playón de la Iglesia Catedral con actividades de concientización.

Ads

Posteriormente, el jueves de 09:00 a 12:00 en el CEMA se dictará el taller Pautas de educación en diabetes, y em simultáneo se realizarán actividades similares en el CAPS Belisario Roldán.

Puede interesarte

Finalmente, el viernes 14, cuando se conmemore el Día Mundial de la Diabetes, de 09:00 a 13:00 en el CEMA se desarrollará la jornada anual Saber más para un futuro mejor, con postas educativas, actividad física y controles glucémicos.

Quienes deseen conocer más sobre el Programa Municipal de Diabetes podrán consultar la web oficial www.mardelplata.gob.ar/programamunicipaldediabetes.