Este lunes el tiempo cambia en Mar del Plata y se presenta inestable, con lluvias y viento, según el pronóstico oficial.

La jornada arranca con chaparrones durante la mañana y continúa con tormentas aisladas por la tarde, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10 y el 40 por ciento. Hacia la noche, las condiciones mejoran y el cielo estará parcialmente nublado, sin lluvias previstas.

En cuanto a las temperaturas, se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 21 grados, con un ambiente templado pero condicionado por el viento y la inestabilidad.

El viento será otro de los protagonistas del día: soplará del sector sudoeste, con velocidades de 13 a 22 km/h por la mañana, aumentando por la tarde hasta 32 a 41 km/h. Además, se prevén ráfagas intensas, que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h en las horas centrales del día.

