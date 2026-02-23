La semana comienza en Mar del Plata con condiciones variables. Se espera una temperatura máxima de 26 grados, con una sensación térmica en valores similares, y una mínima de 19 hacia la noche.

Durante la mañana soplará viento del noreste a 24 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 48. Por la tarde el viento ganará intensidad, en una jornada marcada por la humedad y la presencia alternada de nubes y sol.

La nubosidad rondará el 70 por ciento durante el día. Hacia la noche el cielo estará mayormente despejado, aunque persistirá la brisa del norte, con ráfagas de hasta 46 kilómetros por hora.

La probabilidad de precipitaciones es baja: 25 por ciento durante el día y 19 por ciento por la noche. No se esperan acumulados significativos.

Un lunes apto para actividades al aire libre, con precaución en zonas costeras por el viento.

