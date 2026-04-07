La espera terminó y el fútbol sudamericano vuelve a latir con fuerza. Desde este martes se pondrá en marcha la fase de grupos de la Copa Libertadores, con una agenda cargada de encuentros y el regreso de los equipos argentinos al plano internacional.

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Entre martes y jueves se disputarán los 16 partidos correspondientes a la primera fecha, en una semana que marcará el inicio del sueño continental para seis representantes del país, cada uno con sus propios objetivos y expectativas.

Uno de los focos estará puesto en el regreso de Boca Juniors, que volverá a disputar la fase de grupos tras dos años de ausencia. El conjunto “Xeneize” iniciará su camino en Chile, donde enfrentará a Universidad Católica desde las 21.30, con la ilusión intacta de ir en busca de la ansiada Séptima.

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La jornada también tendrá un capítulo histórico de la mano de Independiente Rivadavia. El equipo mendocino hará su estreno absoluto en la Libertadores cuando reciba a Bolívar desde las 19, en un partido que quedará marcado en la historia del club. La Lepra atraviesa un gran presente a nivel local y buscará trasladarlo al máximo escenario continental.

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El miércoles será el turno de Lanús, vigente campeón de la Sudamericana, que visitará a Mirassol, mientras que Estudiantes de La Plata se presentará en Colombia frente a Independiente Medellín en otro duelo exigente.

La primera fecha se cerrará el jueves con varios condimentos especiales: Rosario Central podría contar con el debut de Ángel Di María, si logra estar en plenitud física, cuando reciba a Independiente del Valle. Más tarde, Platense protagonizará otro momento histórico al disputar su primer partido en la Libertadores nada menos que ante Corinthians, en Vicente López.

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Con regresos esperados, debuts inolvidables y grandes desafíos por delante, los equipos argentinos ponen en marcha una nueva ilusión continental, con la mirada puesta en la final del 28 de noviembre en Montevideo.

Agenda de los equipos argentinos:

Martes 7: Independiente Rivadavia vs. Bolívar (19:00)

Martes 7: Universidad Católica vs. Boca (21:30)

Miércoles 8: Mirassol vs. Lanús (19:00)

Miércoles 8: Independiente Medellín vs. Estudiantes (21:00)

Jueves 9: Rosario Central vs. Independiente del Valle (19:00)

Jueves 9: Platense vs. Corinthians (21:00)

