Una avioneta recorrió la costa de la ciudad arrastrando un mensaje claro y directo: “Marcelo González 2027”, una señal que muchos interpretaron como el inicio anticipado del camino hacia las próximas elecciones.

La acción aérea se desarrolló en la mañana del sábado y no pasó desapercibida en las playas más concurridas, donde el mensaje pudo verse con claridad. En pocos minutos, las imágenes comenzaron a circular por redes sociales, generando comentarios, especulaciones y debate sobre el escenario político que empieza a delinearse de cara al 2027.

La iniciativa marca un gesto público de posicionamiento por parte del empresario Marcelo González, quien ya comienza a instalar su nombre en la conversación política local. Recordemos que la primera aparición en la política local de González fue en las elecciones provinciales del 7 de septiembre del 2025 donde fue candidato a concejal en General Pueyrredon.

El mensaje elegido y el formato reflejan una intención clara de marcar la agenda y mostrar decisión en un contexto donde, lentamente, distintos espacios comienzan a mover fichas.

Con esta acción, la carrera hacia 2027 suma su primer capítulo visible en Mar del Plata.

