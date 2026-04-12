El segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona comenzará el martes 14 de abril en los Tribunales de San Isidro, tras la anulación del primer proceso en 2025 por un escándalo judicial que sacudió la causa.

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La nulidad estuvo vinculada a la actuación de la ex jueza Julieta Makintach, quien fue apartada luego de conocerse su participación en un documental sobre el propio juicio, lo que comprometió la imparcialidad del tribunal.

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Con un nuevo tribunal, el debate comenzará desde cero y buscará determinar las responsabilidades en la muerte del exfutbolista, ocurrida en 2020. En el banquillo estarán siete profesionales de la salud, acusados de presunto homicidio con dolo eventual por el tratamiento que recibió durante sus últimos días.

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El caso vuelve así a una etapa clave, con la expectativa de la familia y la sociedad puesta en que el nuevo juicio avance sin irregularidades y permita esclarecer si hubo negligencia en la atención médica del ídolo argentino.

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