La Justicia federal en Corrientes estableció el 7 de octubre de 2026 como la fecha de inicio del juicio oral y público contra 17 imputados por la desaparición de Loan Danilo Peña, el nene de 5 años que fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el Paraje Algarrobal, en el departamento 9 de Julio de Corrientes.

Ads

El Tribunal Oral Federal de esa provincia, integrado por los jueces Eduardo Ariel Belforte, Fermín Amado Cereloni y Simón Pedro Bracco, determinó que las audiencias se llevarán a cabo de forma presencial los miércoles y jueves, y se extenderán, al menos, hasta diciembre de 2026.

La decisión se tomó en una audiencia preliminar en la que también se fijó un plazo de 15 días para definir con mayor precisión la lista de pruebas y testigos que serán parte del debate. El fiscal general de Corrientes, Carlos Adolfo Schaefer, anunció que impugnará esa fecha porque entiende que el proceso debería adelantarse dada la gravedad del caso.

Ads

Puede interesarte

De los 17 acusados, siete están ligados directamente al expediente principal, en el que se investiga la sustracción y el ocultamiento del niño, mientras que los otros diez son imputados en una causa paralela por supuestas maniobras para entorpecer la investigación y desviar la atención de la justicia.

El juicio será un paso clave para dilucidar responsabilidades en un caso que conmovió al país y que hasta ahora todavía no tiene respuestas sobre el paradero de Loan.

Ads