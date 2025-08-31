Este lunes comienza en Río Cuarto, Córdoba, el juicio por abuso de autoridad contra dos funcionarios del Centro Operativo de Emergencias (COE) durante la cuarentena por COVID-19, que impidieron a Pablo Musse despedirse de su hija Solange antes de morir de cáncer en agosto de 2020.

Ads

Solange, de 35 años, dejó una carta que denunciaba las restricciones que le impidieron estar junto a su familia en sus últimos días, convirtiéndose en un símbolo de los casos de aislamiento extremo durante la pandemia.

Puede interesarte

La causa enfrenta a Eduardo Javier Andrada, exdirector del hospital de Huinca Renancó, y Analía Morales, asistente social a cargo del COE. La pena prevista es de hasta dos años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Ads

El juicio contará con jurado popular, con 24 testigos previstos, y testimonios de Pablo y Teresa Musse, padres de Solange, y de su tía. Paralelamente, otra investigación busca determinar responsabilidades políticas en el operativo.

Fuente: Clarín

Ads