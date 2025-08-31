Arranca el juicio por el caso emblemático de la pandemia: Solange Musse
El caso ha tenido un gran impacto mediático y social, destacando los efectos del aislamiento obligatorio sobre los derechos individuales y la humanidad de los afectados.
Este lunes comienza en Río Cuarto, Córdoba, el juicio por abuso de autoridad contra dos funcionarios del Centro Operativo de Emergencias (COE) durante la cuarentena por COVID-19, que impidieron a Pablo Musse despedirse de su hija Solange antes de morir de cáncer en agosto de 2020.
Solange, de 35 años, dejó una carta que denunciaba las restricciones que le impidieron estar junto a su familia en sus últimos días, convirtiéndose en un símbolo de los casos de aislamiento extremo durante la pandemia.
La causa enfrenta a Eduardo Javier Andrada, exdirector del hospital de Huinca Renancó, y Analía Morales, asistente social a cargo del COE. La pena prevista es de hasta dos años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El juicio contará con jurado popular, con 24 testigos previstos, y testimonios de Pablo y Teresa Musse, padres de Solange, y de su tía. Paralelamente, otra investigación busca determinar responsabilidades políticas en el operativo.
Fuente: Clarín
