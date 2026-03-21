La Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera (AEPCYF) se declaró en “alerta máxima” ante la suba del combustible y advirtió que la actividad pesquera “peligra”, en un contexto donde los costos operativos continúan en alza mientras los precios de venta se mantienen estancados.

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A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la entidad expresó su preocupación por la falta de respuestas de las autoridades con relación al precio del gasoil, y reclamó una reunión “urgente” con directivos de YPF.

En ese marco, la asociación expuso datos que reflejan el deterioro de la rentabilidad del sector: “En 2010, un kilo de corvina equivalía a casi 1,5 litros de combustible. Hoy apenas alcanza para adquirir 0,98 litros”, señalaron.

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Asimismo, indicaron que el aumento del gasoil desde diciembre de 2023 hasta la actualidad alcanza el 86%, lo que calificaron como “una ecuación económica insostenible”.

“Mientras los costos suben, los precios de venta se mantienen estancados y el resultado es claro: la flota se acerca a la parálisis progresiva”, advirtieron.

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Desde la AEPCYF remarcaron además el impacto que tendría una eventual paralización de la actividad: “Cada barco detenido afecta directamente a trabajadores, familias, plantas procesadoras y servicios portuarios. El impacto es masivo, directo y real”.

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Con relación a las gestiones realizadas, informaron que mantuvieron una reunión con representantes de Zona Común S.A., la única distribuidora de combustibles marítimos en Mar del Plata, aunque el encuentro “no arrojó los resultados esperados”.

Frente a este escenario, insistieron en la necesidad de una pronta respuesta y señalaron que la situación ya fue elevada a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación, así como a autoridades provinciales y locales.

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“Las autoridades no pueden mirar para otro lado”, sostuvieron, y concluyeron con un mensaje contundente: “La flota no puede esperar más”.

Fuente: con información de DIB