Ariel Tarico humorista, locutor, dibujante y multifacético imitador nacido en Santa Fe donde precisamente tomó el amor hacia el histrionismo. Su padre era locutor y humorista nato. Recuerda: "él imitaba a Julio Marviz en el Festival de Cosquín, yo cantaba y mi vieja nos aplaudía".

En 2003 debuta cómo imitador en Buenos Aires de la mano de Héctor Larrea y con el apoyo creativo de Jorge Marchetti y Jorge Vaccaro, en el histórico Rapidísimo de AM 630 Radio Rivadavia.

Vive del humor, pero se ríe poco. No le gusta escucharse. Ganador de varios Martin Fierro. Hoy su voz le da vida a más de 100 personajes que lo hicieron famoso y lo ayudan a sobrellevar su timidez.

Sin rodeos y siempre atento, Ariel se sumó a mi propuesta de generar respuestas a partir de dividir por letras, su +CHANCE!

+ = Tu lado mas positivo / Siempre estoy buscando mi lado mas positivo, hay algunas veces que lo tengo a la derecha y otras veces me parece verlo a la izquierda.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estas haciendo? / Desde muy niño. A los 5 años de edad, soñaba con ser actor o dibujante. Siempre estuvo en mi ser.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / Me gustaría ir hacia Uruguay, pero está cerrada la frontera.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / Esta en mi mente si tengo la fortuna de ganar el Quini. Ahí sí empezaría una nueva vida.

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? / Nunca le dirías si a la solemnidad.

C = ¿Como conectas con tu lado espiritual? / Mi espiritualidad aparece con la meditación y una estampita de San Expedito.

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo qué? / No tengo la fantasía de la vida eterna, me gustaría que la muerte sea como un bajar el telón, un botón de off y ya. Pero si existe la chance de una vida más, me gustaría volver como hábil jugador de fútbol... siempre fui un queso con la pelota.

