La Fase de Grupos de la FIBA AmeriCup 2025 llegó a su fin y quedaron confirmados los emparejamientos de cuartos de final, donde la Selección Argentina ya conoce a su próximo rival: será Puerto Rico, en un cruce que se disputará el jueves 28 de agosto desde las 21.40 en Managua.

El equipo dirigido por Pablo Prigioni finalizó en la segunda posición del Grupo C con un récord de 2-1, detrás de República Dominicana, que avanzó invicto. Gracias a esa ubicación, Argentina se cruzará con el seleccionado puertorriqueño, que culminó segundo en el Grupo B con marca de 2-1. Cabe recordar que el DT no podrá contar con Gonzalo Bressán que tiene una fecha más que purgar por los incidentes en el partido ante República Dominicana, mientras que volverán Francisco Cáffaro y Juan Pablo Vaulet.

La jornada del martes cerró la etapa inicial con definiciones ajustadas. En el Grupo A, Estados Unidos (2-1) se quedó con el liderazgo por diferencia de puntos en un triple empate con Uruguay y Brasil, que también clasificaron. En el Grupo B, Canadá (3-0) avanzó invicto, seguido por Puerto Rico. En el Grupo C, República Dominicana dominó con récord perfecto, escoltado por Argentina, mientras que Colombia (1-2) consiguió el boleto como mejor tercero.

De esta manera, los cruces de cuartos de final serán:

Canadá (1) vs. Colombia (8)

Puerto Rico (4) vs. Argentina (5)

Estados Unidos (3) vs. Uruguay (6)

República Dominicana (2) vs. Brasil (7)

Los ganadores accederán a las semifinales del torneo continental, donde Argentina buscará defender el título obtenido en 2022. Mientras tanto, Canadá, Uruguay y República Dominicana intentarán conquistar por primera vez el AmeriCup, Colombia sueña con su primer podio histórico, Estados Unidos va por su octava medalla de oro, Brasil por la cuarta y Puerto Rico por la tercera.

