La Casa Blanca emitió una declaración conjunta en la que los presidentes Donald J. Trump y Javier Milei reafirmaron la “alianza estratégica” entre ambos países y anunciaron el lanzamiento de un “Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproca”.

Ads

El acuerdo se fundamenta en “valores democráticos compartidos y una visión común de libre empresa, iniciativa privada y mercados abiertos”, y tiene como objetivo “impulsar el crecimiento a largo plazo, expandir las oportunidades y crear un entorno transparente y basado en normas para el comercio y la innovación”.

Según el comunicado oficial, el pacto se apoya en las acciones que Argentina ya ha implementado para modernizar su régimen de comercio e inversión y fomentar condiciones recíprocas. En ese marco, el presidente Trump expresó un nuevo respaldo a su par argentino: “No solo ganó, sino que ganó por mucho”.

Ads

Puede interesarte

Entre los principales ejes del acuerdo, Argentina otorgará acceso preferencial a exportaciones estadounidenses como medicamentos, químicos, maquinaria, tecnología, dispositivos médicos, vehículos y productos agrícolas. Por su parte, EE.UU. eliminará aranceles sobre ciertos recursos naturales y artículos farmacéuticos no patentados. Se mejorarán las condiciones de acceso bilateral al mercado de carne vacuna.

Además se eliminarán formalidades consulares para exportaciones de EE.UU., la tasa de estadística se reducirá gradualmente y se desmantelarán licencias de importación restrictivas. Y se agregó que Argentina aceptará bienes que cumplan con estándares estadounidenses o internacionales sin requerimientos adicionales. Se reconocerán normas federales de seguridad y emisiones para vehículos, así como certificados de la FDA para dispositivos médicos y productos farmacéuticos.

Ads

En otro punto indicaron que se abrirá el mercado argentino al ganado vivo y a las aves de corral estadounidenses en el plazo de un año. También se garantizará el acceso a productos que utilicen términos tradicionales de quesos y carnes, y se simplificarán los registros para carne bovina, porcina y lácteos.

Puede interesarte

En cuanto al comercio digital, se facilitará la transferencia transfronteriza de datos reconociendo a EE.UU. como jurisdicción válida, y se aceptarán firmas electrónicas conforme a la legislación estadounidense. También se informó que se reforzará la lucha contra la falsificación y la piratería, incluyendo el entorno digital. Y se abordarán desafíos estructurales como la patentabilidad y los retrasos en la concesión de patentes, señalados en el informe Special 301 de 2025.

En otro punto relacionado con la seguridad económica y alineamiento estratégico, ambos países cooperarán para combatir prácticas comerciales desleales de terceros, alinear controles de exportación y facilitar el comercio de minerales críticos. Además se acordó abordar las distorsiones generadas por subsidios industriales y acciones de empresas estatales que afecten la relación comercial.

Ads

Con relación a lo laboral y medio ambiente, confirmaron que se prohibirá la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, se reforzará la aplicación de leyes laborales y se implementarán medidas contra la tala ilegal, además del acuerdo de la OMC sobre subsidios a la pesca. El comunicado concluye que ambos gobiernos “trabajarán rápidamente para finalizar el texto del Acuerdo para su firma” y llevarán adelante los trámites internos necesarios para su entrada en vigor.