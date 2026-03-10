La iniciativa es organizada en conjunto con grandes actores del sistema financiero global como JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup, que ofician de anfitriones para un selecto grupo de empresarios y CEO de Wall Street interesados en conocer las oportunidades económicas del país.

La primera jornada se desarrolla en la sede de JPMorgan en Park Avenue, donde el presidente argentino encabeza el acto inaugural junto a ejecutivos del sector financiero. Entre los participantes destacados se encuentra el CEO del banco, Jamie Dimon, considerado una de las figuras más influyentes del sistema financiero internacional.

“Argentina Week” surgió de una propuesta del embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, y del equipo económico liderado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quienes utilizaron sus contactos en el mundo financiero para convocar a inversores y grandes compañías interesadas en el mercado argentino.

Desde la Casa Rosada explicaron que el encuentro busca multiplicar la inversión extranjera directa en sectores estratégicos como energía, minería y economía del conocimiento, además de presentar las reformas económicas impulsadas por el Gobierno.

La agenda incluye múltiples encuentros entre empresarios, inversores y funcionarios nacionales, además de la participación de gobernadores argentinos que presentan proyectos productivos y oportunidades de negocios en sus provincias.

Desde el oficialismo aseguran que el objetivo central es mejorar la percepción internacional de la economía argentina y mostrar las reformas estructurales que impulsa el Gobierno desde el inicio de la gestión en diciembre de 2023.