La Selección Argentina de fútbol afrontará este jueves a las 22 (hora argentina) un nuevo compromiso por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, cuando visite a Chile en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago.

Aunque el equipo dirigido por Lionel Scaloni ya tiene asegurada su clasificación, el encuentro será clave para mantener el liderazgo en la tabla y continuar consolidando el funcionamiento del equipo, mientras que para los locales representa una verdadera final en su afán por mantenerse en la pelea por un lugar en la próxima Copa del Mundo.

Argentina llega como líder con 31 puntos en 14 partidos, producto de 10 triunfos, un empate y tres derrotas. En cambio, Chile atraviesa un momento complicado: marcha en el último puesto con apenas 10 unidades y necesita imperiosamente una victoria para no quedar virtualmente eliminado.

El panorama para el conjunto nacional no es del todo ideal en cuanto a disponibilidad de jugadores. Lionel Scaloni no podrá contar con Nicolás Otamendi, Enzo Fernández y Leandro Paredes, todos suspendidos, ni con Alexis Mac Allister, lesionado. A esto se suman las bajas de Giovanni Lo Celso por una lesión y de Nicolás González que no podrá estar por expulsión (dos fechas de suspensión).

En este contexto, el cuerpo técnico decidió convocar a varios juveniles, entre ellos Franco Mastantuono, de 17 años, así como a Enzo Barrenechea, Kevin Lomónaco y Mariano Troilo. También se destaca el regreso del marplatense Emiliano Buendía, quien podría tener minutos tras un largo período fuera del seleccionado.

Uno de los grandes interrogantes para este partido es la presencia de Lionel Messi desde el arranque. El capitán argentino, de 37 años, volvió a ser convocado tras dejar atrás una lesión, pero Scaloni aclaró que definirá su participación a último momento en función de su estado físico.

Sin alineación confirmada aún, se indica que podrían sumar minutos como titulares Exequiel Palacios, Nico Paz y Giuliano Simeone para conformar una estructura muy particular respecto de las presentaciones del equipo argentino para acompañar al inamovible Rodrigo De Paul.

El historial entre ambas selecciones es ampliamente favorable a la Albiceleste: de los 95 partidos disputados, Argentina ganó 62, empataron 27 y solo en 6 oportunidades ganó Chile. El antecedente más reciente fue en septiembre de 2024, cuando el conjunto nacional se impuso 3 a 0 en el estadio Monumental.

A pesar de que el objetivo de clasificar ya está cumplido, el compromiso ante Chile representa una nueva oportunidad para seguir puliendo el plantel, dar rodaje a nuevas variantes y mantener la racha positiva que ha consolidado a Argentina como una de las selecciones más fuertes del continente.