Argentina superó a Uruguay con autoridad por 31-20, sumó su segunda victoria consecutiva en la 11º edición del Mundial Juvenil Masculino y mañana ante Islas Feroe definirá si afrontará sus últimos dos encuentros del torneo por los puestos 17 al 20 o 21 al 24.

La Selección disputa la reclasificación del Mundial tras finalizar en el tercer lugar del Grupo F, producto de una derrota ajustada ante Noruega 28:29, de caer con Francia 24:39 y superar a México 37:16. Todos los encuentros de Argentina en el Mundial se pueden ver en vivo por TyC Sports Play.

Nicolás La Delfa, que marcó 8 tantos, fue el máximo goleador de una Selección que al igual que ante los mexicanos en el último partido, pudo sacar una importante diferencia en el primer tiempo -19:9 al descanso- para afrontar el resto del duelo con tranquilidad y volver a administrar las cargas de todo el plantel en el final.

Simon Viera, que sumó otro gran encuentro en el arco albiceleste, fue elegido el MVP del partido. En el otro duelo de la Copa Presidente III, Islas Feroe superó a México 41:16, resultado que por la diferencia de gol obligará a los Juveniles a superar a los europeos para ganar el primer puesto del grupo.

En un encuentro disputado en Giza, los Juveniles marcaron un buen comienzo de partido con los goles de Francisco Colombo, Stefan Jung, La Delfa, Benjamín Moro, Jeremías Bus y Lionel Peruchena. Parcial 6:1 justificado en una muy buena defensa que dejó a Uruguay sin goles durante 7 minutos, las primeras atajadas de Viera -cerró en un 42%- y una buena gestión y alta efectividad en las subidas rápidas.

Si bien los uruguayos pudieron romper esa sequía, el ritmo del encuentro nunca dejó de estar en manos de los dirigidos por Campos que siguieron obligando a las pérdidas rivales y se mantuvieron con una alta efectividad en sus lanzamientos para con otro parcial positivo 5:1 estirar la distancia a ocho, 12:4 en 17 minutos.

El cierre del primer tiempo no fue la excepción para hasta ahí un partido perfecto de los Juveniles que con los tantos de Bautista Torossian, Leandro Lonatti y Bus le dieron continuidad a unos muy buenos primeros treinta minutos que se cerraría en un 19:9 parcial.

Los Juveniles no tuvieron el mejor de los arranques de complemento chocando en varias oportunidades con el arquero uruguayo Mauro Alvez, aunque rápidamente corrigieron la energía con un parcial 4:0 con La Delfa y Vierna como grandes protagonistas, el primero marcando tres de los cuatro tantos y el arquero nacional cerrando el arco.

Diferencia de doce, 23:11, que después de un errático pasaje para ambos equipos y con Uruguay descontando, se transformaría en la máxima del partido con otro mini parcial positivo 3:0 Un par de tantos de Jung y uno más de La Delfa para un 26:13 promediando el segundo tiempo que sentenció el partido y le dio pie a Campos acentuar la rotación de sus piezas.

En esa renovación, un excelente ingreso de Valentín Pundang -marcando tres goles consecutivos-, un tanto de Martín Moreno y una buena atajada de Lautaro Cortes ya en el arco albiceleste ampliaron aún más la diferencia para el 31:15, si bien el cierre no fue de los mejores y Uruguay decoró el tablero para el 31:20 final.

Formación inicial: Simon Viera, Jeremías Bus, Nicolás La Delfa, Bautista Torossian, Francisco Colombo, Benjamín Moro y Stefan Jung.

Argentina (31:20 vs. Uruguay): Nicolás La Delfa (8), Jeremías Bus (5), Stefan Jung (4), Bautista Torossian (3), Valentín Pundang (3), Francisco Colombo (2), Benjamín Moro (2), Leandro Lonatti (2), Lionel Peruchena (1), Martín Moreno (1), Santino Gaspar, Christian Tamburrino, Sebastián Lara, Lucca Castro, Simón Viera y Lautaro Cortes.

Próximo partido: Argentina vs. Islas Feroe – 2° fecha Copa Presidente III | Martes 12 de agosto, 11:15 horas.