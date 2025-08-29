Argentina dio esta noche en Managua, una muestra de un plantel joven pero con mucho carácter para jugar momentos importantes. En los cuartos de final de la AmeriCup que se juega en Nicaragua, el plantel de Pablo Prigioni venció a Puerto Rico en tiempo suplementario por 82 a 77 y está en las semifinales. Su rival saldrá del cruce entre Canadá y Colombia.

Con una gran tarea de Juan Fernández en defensa pero además aportando 18 puntos, 5 rebotes y 8 tapas; también tuvo trabajos destacados de José Vildoza (18 tantos) y Nicolás Brussino (11 tantos y 12 tableros). Todos aportaron su energía y su granito de arena para que Argentina esté entre los cuatro mejores y juegue todos los partidos del certamen.

El equipo de Prigioni comenzó muy bien defensivamente permitiendo muy pocos puntos (8 en 8 minutos) fruto de un esfuerzo mayúsculo. En el otro aro, empezó a encontrar el tiro a distancia y algunas corridas luego de lanzamientos fallados o pérdidas. Fueron una buena herramienta para sacar la máxima de 10 (18-8). Cortó una mala racha de 5 minutos el equipo centroamericano sin anotar para terminar el parcial 18-11.

En el segundo parcial, el ingreso de Plummer fue clave para los puertorriqueños. Con tres triples, encabezó el mejor momento en el partido con un 11-3 en cuatro minutos que les permitió pasar al frente. El desarrollo se emparejó, Argentina reaccionó pero el goleo era bajo. La ventaja al descanso largo era para los argentinos, pero por 36-35.

(Foto: FIBA)

Puerto Rico volvió al campo decidido a pelear por el partido con un Alvarado que era gran figura con sus triples y una precisión asombrosa. Después tomó la posta Clavell con un par de tiros a distancia más para que Argentina quede abajo por 9, a pesar de un buen momento de José Vildoza, no pudo descontar demasiado la desventaja y entraron al último parcial con derrota parcial 59-51.

La defensa al borde de la falta por parte de los centro americanos, le quitaba opciones de juego a los de Prigioni; pero siempre tuvo paciencia para ir encontrando espacios. Juan Fernández tomó la posta en el goleo y con una defensa en zona, secó a su rival. Con un parcial 13-2, quedó a sólo 1 punto; pero la defensa lo sostuvo en partido. Sobre todo con Juan Fernández que hizo un gran trabajo en el aro propio (8 tapas). A 20 segundos del final, Corbalán desde la línea igualó el partido en 70. Alvarado tuvo el triple del triunfo pero falló y fueron a suplementario.

Argentina tuvo un buen regreso a campo con Marcos y Juan Fernández haciendo un gran trabajo para sacar 4 de ventaja. Para colmo de males, el rival de turno perdió a Alvarado, su jugador insignia por un golpe en la cadera al caer. La ventaja la pudo manejar con una buena defensa en zona que Puerto Rico no supo como romper.

Triunfo importante para ganar en confianza y ahora a esperar el sábado donde se jugarán las semifinales y el equipo argentino enfrentará a Canadá o Colombia en horario a confirmar.

ESTADISTICAS