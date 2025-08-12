La Selección Argentina U21 dio otro importante paso en el Campeonato Mundial de la categoría que se está disputando en Indonesia. Esta vez, ante el seleccionado local, lograron su quinta victoria consecutiva por 3-0 para meterse en la fase decisiva.

Ahora tendrá que jugar octavos de final el miércoles 13 de agosto ante la República Checa pero en horario a confirmar. Una vez más, la marplatense Morena Chiappero tuvo un papel importante ingresando desde el banco.

En los momentos claves, Argentina supo como definir el pleito con cierta rapidez. Los parciales fueron 25-23, 25-18 y 25-22 para alcanzar de forma invictas el liderazgo del grupo clasificatorio y convertirse en candidatas a pelear por el título en el torneo.

Martina Franco fue la jugadora más destacada del equipo anotando 13 puntos en este encuentro donde el entrenador decidió rotar el plantel y por eso, Chiappero como otras jugadoras habitualmente titulares, sumaron minutos desde el banco de suplentes.

Cabe destacar que es la primera vez que Argentina termina la fase de grupos de un Mundial U21 invicta y por eso la ilusión está intacta.

Argentina: Franco (13), Studer (7), Detzel (4), Margaria (9), Garibaldi (4), Martinez Casas (8), De la Fuente (L). Ingresaron: Cabrera (2), Aguilar (4), Chiappero (1), Routaboul (-)

MUNDIAL U21 FEMENINO

Argentina vs. Canadá 3-0 (25-19, 26-24, 25-15)

Argentina vs. Puerto Rico 3-0 (25-23, 25-23, 25-21)

Argentina vs. Serbia 3-1 (25-18, 25-21, 19-25, 25-19)

Argentina vs. Vietnam 3-1 (10-25, 25-20, 25-15, 25-15)

Indonesia vs. Argentina 0-3 (23-25, 18-25, 22-25)