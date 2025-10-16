Termina la noche del jueves y en un canal deportivo todavía se escucha la voz pausada, con un tono conocido, pero más pausada de lo que recordábamos. Es José Néstor Pekerman, el histórico formador de juveniles argentinos campeón Sub 20 como DT en el 95, en el 97 y en el 2001. "Es un orgullo", repite.

Esta Argentina que vuelve a la final del mundo tras 18 años, regresando tras hacerlo en el 2007 con Tocalli (ayudante de Pekerman) como entrenador, vuelve a definir un título con Diego Placente como DT. Placente que fue dirigido por Pekerman, y campeón Sub 20 como jugador en Malasia 1997. El reencuentro con la historia.

Si de presente hablamos, el equipo nacional de este año suplió las bajas de Mastantuono y Echeverri (no los dejaron jugar ni el Real Madrid ni el Bayer Leverkusen) con un aceitado juego colectivo. Destacado en diferentes facetas: Placente cambió en el entretiempo de la semifinal contra Colombia, y el ingreso de Silvetti (que juega con Messi en el Inter Miami) le dio el gol del triunfo a la Selección para meterse en la final.

Argentina definirá al campeón con Marruecos. Los africanos eliminaron en la semi a Francia, en un partidazo que se resolvió en los penales y que, además, confirmó que las tres selecciones (Argentina, Marruecos y Francia) continúan siendo de las más poderosas del mundo. Por nuestra parte, ojalá la copa vuelva a Buenos Aires, sería la séptima en Sub 20 de la Selección más ganadora del planeta.

