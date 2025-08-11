Los Juegos Panamericanos Junior siguen desarrollando una intensa agenda cotidianamente con la participación de deportistas de Mar del Plata que están tratando de competir en el más alto nivel continental.

Ads

La segunda jornada para la Natación estuvo signada desde temprano por las series clasificatorias en las distintas especialidades, donde Lucía Gauna se transformó en la primera protagonista compitiendo en los 200 metros libres.

La marplatense que venía de obtener la medalla de bronce en la posta 4x100 libre la noche anterior, compitió dentro de la serie 4 donde terminó en el tercer lugar gracias a un tiempo de 2:07.08 minutos que no le permitió por muy poco meterse en la Final por las medallas.

Ads

La nadadora surgida del Club Once Unidos quedó apenas a 10 centésimas de lograr ese objetivo por lo que ocupó el noveno puesto de la tabla general de tiempos y tendría que disputar por la tarde la Final B para reclasificarse. Sin embargo, decidió bajarse de esa competencia para estar disponible en la cuarteta argentina de relevos.

Puede interesarte

En los 4x100 libres mixtos, estuvieron en competencia Matías Chaillou y Ulises Saravia para la clasificación completando el equipo con Magdalena Portella y Agostina Hein. En una muy exigente Serie 4 lograron el segundo tiempo de la batería, pero además, el segundo mejor tiempo de la general sólo por detrás de Brasil que lo superó con un gran registro.

Ads

Los argentinos hicieron un tiempo de 3:37.79 minutos por lo que serán candidatos a medalla en la Final A que se disputará desde las 19.18 horas y con presencia marplatense.