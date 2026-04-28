El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) informó que cerró el último evento de influenza aviar altamente patógena (IAAP) en aves comerciales en Argentina, elevó el informe de autodeclaración de país libre ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y confirmó la reactivación de negociaciones comerciales, tras más de 28 días sin nuevos casos luego de los brotes registrados en Ranchos, Lobos, Bolívar (Buenos Aires) y Alejo Ledesma (Córdoba).

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El informe presentado detalla las acciones implementadas desde la detección de los casos sospechosos, los procedimientos aplicados tras la confirmación de los brotes y la vigilancia epidemiológica desarrollada, en línea con el Artículo 10.4.6 del Código Sanitario de los Animales Terrestres de la OMSA.

Según se indicó, una vez finalizadas las tareas sanitarias en los establecimientos afectados -que incluyeron despoblamiento, disposición final, limpieza y desinfección- y sin registrarse nuevos casos en el período establecido, el país avanzó con la autodeclaración de libre de la enfermedad.

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A partir de este nuevo estatus, el organismo retomará las negociaciones para el comercio internacional de productos aviares con distintos socios. No obstante, se destacó que durante la contingencia se logró sostener exportaciones hacia países y bloques que reconocen criterios de zonificación, regionalización y compartimentación.

El informe también apunta a reforzar la confianza de los mercados internacionales en los sistemas de control sanitario de Argentina, al tiempo que brinda transparencia sobre las medidas adoptadas.

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En paralelo, el SENASA lanzó una campaña de comunicación orientada a fortalecer la prevención y la vigilancia epidemiológica en todo el territorio nacional. La iniciativa busca difundir pautas de manejo, higiene y bioseguridad, así como la importancia de la detección temprana.

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El organismo recordó que es fundamental notificar de inmediato la aparición de signos clínicos compatibles con influenza aviar, como mortandad elevada o síntomas nerviosos, digestivos y respiratorios en aves domésticas o silvestres.

Para ello, se encuentran habilitadas distintas vías de contacto: atención presencial o telefónica en oficinas del organismo, WhatsApp al (11) 5700-5704, correo electrónico a [email protected] y el formulario web Avisá al Senasa.