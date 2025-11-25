En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación (OFDPN) presentó su informe parcial sobre la situación en Argentina. El relevamiento, que abarca el período comprendido entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de este año, confirmó un total de 211 víctimas de femicidio.

Del total de casos, 172 fueron femicidios directos (81,5%), 14 femicidios vinculados, 3 transfemicidios, 9 suicidios feminicidas y 13 femicidios relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado.

Aunque la cifra continúa siendo alarmante, el análisis interanual muestra una disminución significativa respecto al pico registrado en 2023, cuando se contabilizaron 282 víctimas. Las 211 muertes de 2025 representan una reducción del 25,2% y constituyen el valor más bajo de la serie histórica observada entre 2017 y 2025.

El estudio aporta datos críticos sobre las características de los hechos y el perfil de víctimas y victimarios. El 62% de los femicidios ocurrieron en el domicilio de la víctima (78 casos) o en la vivienda compartida con el agresor (53 casos). “Esto significa que en el entorno donde las mujeres deberían sentirse más seguras es donde más se vulneran sus derechos”, subrayó el informe.

Asimismo, se determinó que en el 85% de los casos existía una relación previa entre víctima y victimario. La mayoría de los femicidas eran parejas (69 casos) o ex parejas (50 casos). Sin embargo, solo el 16,6% de las víctimas (35 casos) había realizado denuncias previas por violencia de género.

Los métodos más utilizados fueron armas de fuego, golpes y apuñalamiento. Como consecuencia directa de esta violencia, 111 niños menores de edad quedaron sin madre.

En cuanto a la distribución territorial, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentran el mayor número absoluto de casos (84), seguidas por Santa Fe (25) y Misiones (13). No obstante, al analizar la tasa de femicidios en proporción a la población femenina, las provincias con mayor incidencia son: Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Chaco y Jujuy.

El Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación fue creado en 2016 con el objetivo de generar estadísticas sobre femicidios en Argentina. Su finalidad es facilitar el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas efectivas para la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género. Además, la Defensoría asume el compromiso de comunicar estos datos a la Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres.