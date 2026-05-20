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El canciller argentino Pablo Quirno negó las acusaciones del expresidente boliviano Evo Morales sobre una presunta asistencia militar del gobierno de Javier Milei al Ejecutivo de Bolivia. Aseguró que la colaboración se limitó al envío de un avión Hércules para trasladar alimentos y cuestionó las declaraciones del líder cocalero.

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Quirno explicó que la Argentina “contribuyó con un avión Hércules para transportar alimentos bolivianos” y sostuvo que la ayuda buscó garantizar el abastecimiento ante los bloqueos impulsados por sectores afines a Morales. “Esto comprueba lo que es el eje del mal”, afirmó el funcionario en declaraciones radiales.

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Las acusaciones surgieron luego de que Evo Morales denunciara públicamente que la administración de Milei había enviado también material antidisturbios para apoyar la represión de las protestas y cortes de ruta que se desarrollan en Bolivia contra el presidente Rodrigo Paz Pereira.

En medio de la polémica, el canciller boliviano Fernando Aramayo agradeció el respaldo argentino y aseguró que ambos gobiernos mantienen una relación fluida. Desde Buenos Aires consideran que las protestas buscan desestabilizar el orden democrático del país vecino.

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Bolivia atraviesa desde comienzos de año una profunda crisis política y económica. En las últimas semanas crecieron las movilizaciones encabezadas por mineros, maestros, campesinos y transportistas vinculados a Morales, quien permanece prófugo con una orden de arresto por cargos de tráfico de menores. El conflicto escaló el 14 de mayo, cuando manifestantes detonaron dinamita cerca del palacio presidencial y se registraron enfrentamientos con fuerzas de seguridad.

Fuente: Infobae.