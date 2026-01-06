En el marco de una sesión especial de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Argentina ratificó su apoyo al operativo llevado adelante por Estados Unidos en Venezuela y a las acciones judiciales impulsadas contra el gobierno encabezado por Nicolás Maduro. La posición fue expuesta por la delegación argentina ante el organismo, que sostuvo una postura alineada con la expresada previamente en otros ámbitos multilaterales.

Durante la intervención, el representante argentino remarcó que la situación venezolana continúa siendo una de las principales preocupaciones regionales, tanto por sus implicancias políticas como por sus efectos en materia de seguridad y derechos humanos. En ese sentido, sostuvo que las medidas adoptadas buscan debilitar estructuras vinculadas al narcotráfico y a organizaciones criminales de alcance transnacional.

La Argentina planteó además la necesidad de avanzar hacia un proceso de normalización institucional en Venezuela, con garantías democráticas y pleno respeto por el estado de derecho. Según se señaló, la crisis política y social del país caribeño ha generado consecuencias directas en toda la región, entre ellas el aumento de los flujos migratorios y el impacto en la estabilidad regional.

En paralelo, la delegación argentina reiteró ante la OEA el reclamo por la liberación inmediata de un ciudadano argentino que permanece detenido en Venezuela, al considerar prioritaria la protección de sus derechos y su regreso seguro al país.

El debate se desarrolló en un contexto de posiciones divididas dentro del organismo hemisférico. Mientras algunos Estados miembros manifestaron su respaldo a las acciones impulsadas por Estados Unidos, otros expresaron reparos respecto de sus implicancias diplomáticas y políticas.

Con esta intervención, el Gobierno argentino reafirmó su alineamiento con los países que promueven una respuesta internacional coordinada frente a la crisis venezolana, y sostuvo su respaldo a las iniciativas orientadas a una salida institucional y democrática para el país.