Agostina Páez, abogada de 29 años, continua en Brasil bajo prisión domiciliaria con tobillera electrónica, luego de que las autoridades brasileñas rechazaran el pedido de su defensa para que el procedimiento judicial continúe en territorio argentino. Su abogada, Carla Junqueira, advirtió que la cuestión excede el ámbito estrictamente jurídico y requiere gestiones políticas de alto nivel, especialmente de la Cancillería argentina.

“El traslado del proceso a Argentina no es un derecho garantizado, es una cuestión diplomática, no jurídica”, indicó Junqueira en declaraciones a la prensa, al sostener que la asistencia consular por sí sola no sería suficiente para modificar la situación procesal de Páez.

La fiscalía del estado de Río de Janeiro expresó su oposición al traslado del proceso al sostener que permitir que la acusada enfrente el proceso desde Argentina podría debilitar el control judicial sobre el caso, especialmente ante la gravedad de la imputación por injuria racial, delito que en Brasil se equipara a racismo y contempla penas de 2 a 5 años de prisión.

Además, la Justicia brasileña elevó recientemente la causa a juicio oral, aunque en esta instancia el juez aún debe fijar una fecha para la audiencia correspondiente y definir formalmente la continuación del trámite.

La defensa había presentado un habeas corpus de 50 páginas en el que cuestionaba diversos aspectos del proceso (entre ellos, la incorporación de pruebas audiovisuales y la valoración de evidencias), pero estos planteos fueron rechazados por el Ministerio Público Fiscal, que impulsó el avance hacia el juicio.

La defensa insiste en que una acción diplomática coordinada del Gobierno argentino podría resultar determinante para obtener una resolución más favorable o, en último término, para gestionar el traslado del juicio a Argentina. Junqueira planteó que sin una gestión oficial contundente, la causa seguirá su curso en Brasil con pocas probabilidades de revertir la postura actual.