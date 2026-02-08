Foto: Reuters

La serie había llegado igualada a la jornada decisiva tras el triunfo argentino en el dobles, donde Federico Gómez y Guido Andreozzi superaron a Uisung Park y Jisung Nam. Sin embargo, en el primer single del domingo, Thiago Tirante cayó ante Kwon Soon-woo en tres sets y dejó la definición abierta.

En el partido decisivo, Chung fue más sólido en los momentos clave. Quebró en el primer set y sostuvo la ventaja con un juego regular, mientras que en el segundo parcial aprovechó errores no forzados de Trungelliti para inclinar el desarrollo a su favor y cerrar el encuentro sin sobresaltos.

Con este resultado, Corea del Sur avanzó y enfrentará en septiembre a India o Países Bajos en la próxima instancia. Argentina, en cambio, deberá disputar la serie por la permanencia en el Grupo Mundial frente a los ganadores de los play-offs del Grupo Mundial I.

La derrota representa un golpe para el equipo argentino, que llegaba con expectativas de consolidarse en la elite del certamen. Ahora, el objetivo inmediato será sostener la categoría y replantear el camino de cara a la próxima temporada de la Copa Davis.

Fuente: TN

