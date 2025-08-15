La Selección conducida por Cristian Campos cayó con Brasil 24:25 tras igualar en 20 en el tiempo regular y previamente remontar una diferencia de cinco goles a quince minutos del final. Argentina cerró su participación en el Mundial de Egipto en el 22° lugar.

Los Juveniles le pusieron cierre a su décima participación consecutiva en un Mundial U-19 con una derrota ante Brasil, encuentro definido desde los 7mts tras empatar en los sesenta minutos. En esa instancia decisiva, Argentina falló su primer lanzamiento mientras que los brasileros estuvieron 100% efectivos para quedarse con la victoria.

Bautista Torossian, con 10 tantos, fue el máximo goleador de una Selección que no tuvo un buen primer tiempo -5:8 al descanso- y que si bien mejoró en el complemento Brasil lo hizo aún mejor para sacar diferencia de cinco goles promediando esa segunda parte. El espíritu de lucha y un parcial 8:3 en el cierre le permitió tener pelota para ganar, pero falló dándole paso a los penales en donde los brasileros estuvieron apenas más finos.

Argentina se despidió de la 11° edición del Mundial Juvenil en el 22° puesto, mejorando el 23° obtenido en Croacia 2023, con un saldo de tres victorias, un empate y tres derrotas. La Selección debutó en el Grupo F con una ajustada derrota ante Noruega 28:29, luego cayó con Francia 24:39 y superó a México 37:16.

Tras cerrar en el tercer lugar del grupo, disputó la Copa Presidente III en donde venció a Uruguay 31:20 y empató con Islas Féroe en 26, para luego por la reclasificación final vencer a Kosovo 32:22 y caer con Brasil 24:25.

Formación inicial: Simon Viera, Jeremías Bus, Bautista Torossian, Nicolás La Delfa, Francisco Colombo, Leandro Lonatti y Stefan Jung.

Argentina (24:25 vs. Brasil): Bautista Torossian (10), Jeremías Bus (7), Leandro Lonatti (3), Nicolás La Delfa (2), Francisco Colombo (1), Lionel Peruchena (1), Benjamín Moro, Stefan Jung, Martín Moreno, Santino Gaspar, Christian Tamburrino, Sebastián Lara, Lucca Castro, Valentín Pundang, Simón Viera y Lautaro Cortes.