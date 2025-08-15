Argentina tenía la ilusión intacta de clasificar a las semifinales del Mundial U21 de Voley que se disputa en Indonesia, pero en el clásico sudamericano de cuartos de final, encontró su primera derrota del certamen.

Fue 3-0 ante Brasil con parciales 25-19, 25-18 y 25-14 por lo que ahora, tendrán que buscar mejorar la última gran actuación del equipo nacional en esta competencia que fue un 7° puesto en 2001.

En los dos primeros parciales, por momentos el desarrollo fue parejo, pero Brasil ajustó su juego en ataque y bloqueo, y además sacó provecho de algunos errores rivales para resolver con tranquilidad ambos sets por 25-19 y 25-18, respectivamente. En el tercero ya no hubo paridad, Brasil logró importantes diferentes desde el inicio y resolvió el triunfo en sets corridos.

La marplatense Morena Chiappero tuvo su aporte ingresando desde el banco de suplentes pero sin sumar unidades para el equipo nacional que tuvo como goleadora a Martina Bednarek que marcó 10.

Mañana tendrán que enfrentar a China en la semifinal de la reclasificación buscando superar lo hecho hace 24 años y asegurar la lucha por el quinto puesto.

Argentina: Detzel (2), Bednarek (10), Garibaldi (5), Cabrera (3), Aguilar (8), Margaria (6), De La Fuente (L). Ingresaron: Martínez Casas (2), Chiappero, Routaboul, Franco (3).

MUNDIAL U21 FEMENINO

Argentina vs. Canadá 3-0 (25-19, 26-24, 25-15)

Argentina vs. Puerto Rico 3-0 (25-23, 25-23, 25-21)

Argentina vs. Serbia 3-1 (25-18, 25-21, 19-25, 25-19)

Argentina vs. Vietnam 3-1 (10-25, 25-20, 25-15, 25-15)

Indonesia vs. Argentina 0-3 (23-25, 18-25, 22-25)

Octavos de final

Argentina vs R. Checa 3-0 (25-15, 25-13, 25-19)

Cuartos de final

Argentina vs Brasil 0-3 (18-25, 19-25, 14-25)