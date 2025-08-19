En su estreno en la Copa Latina, la Selección Mayor Masculina sufrió una derrota frente a Brasil por 89 a 65. El cierre del Cuadrangular será el martes 19 a las 20:30hs ante el perdedor de Panamá-Uruguay, con transmisión de Básquet Pass. Para esta serie de encuentros, Pablo Prigioni cuenta con los 14 jugadores disponibles antes de confirmar la lista definitiva.

Esta presentación constituyó el séptimo amistoso internacional del equipo en su preparación para la AmeriCup de Nicaragua. Los seis anteriores se realizaron durante la gira europea por Madrid (España) y Bologna (Italia), con un balance de cuatro triunfos y dos caídas.



El máximo certamen continental se jugará en Managua del 22 al 31 de agosto, con Argentina siendo parte del Grupo C junto a Colombia, República Dominicana y la propia Nicaragua. Su debut se dará el viernes ante los locales (18.40hs), continuará con su agenda el domingo 24 ante Dominicana (16:10hs), para concluir la zona el lunes 25 frente a Colombia (18:40hs).



JUGADORES CONVOCADOS



•Aaliya, Lee – UCAM Murcia, España

•Bocca, Juan – Fibwi Palma, España

•Bordon, Dylan - Gran Canaria, España

•Bressan, Gonzalo - Olímpico, Argentina

•Brussino, Nicolás - Gran Canaria, España

•Caffaro, Francisco – Boca Juniors, Argentina

•Corbalan, Gonzalo - San Pablo Burgos, España

•Fernández, Juan - Básquet Girona, España

•Lugarini, Bautista – Cantabria, España

•Marcos, Juan Ignacio - Barcelona, España

•Negrete, Alex – Flamengo, Brasil

•Trouet, Santiago - Arizona State, Estados Unidos

•Vaulet, Juan Pablo - Estudiantes, España

•Vildoza, José – Básquet Girona, España

