La Selección jugó de igual en gran parte del primer tiempo, no lo pudo sostener en el segundo y cayó con los europeos 24:39 por la 2º fecha del Grupo F del Mundial que se disputa en Egipto. Mañana a las 11:15hs (hora Argentina) cerrará la primera fase enfrentando a México.

El equipo conducido por Cristian Campos no pudo repetir el excelso encuentro realizado en el debut ante Noruega, en donde estuvo a un lanzamiento de llegar al empate, perdió con Francia y quedó sin chances de avanzar a la Main Round del Mundial.

Los Juveniles concretaron otros veinticinco minutos de calidad ante una potencia europea, se mantuvieron en partido hasta el comienzo del segundo tiempo con otro muy buen rendimiento de Simón Viera en el arco nacional, aunque no pudieron mantener el ritmo y terminaron cediendo ante un conjunto francés que tuvo mayor recambio.

Bautista Torossian, Lionel Peruchena y Santino Gaspar, con 4 tantos cada uno, fueron los máximos goleadores de una Selección que ahora deberá pensar en la Copa Presidente, la reclasificación que ofrece la cita mundialista por la definición de los puestos 17 a 32.

México, que también sumo dos derrotas en lo que va del torneo -hoy cayó con Noruega 15:51- será el rival a vencer para los Juveniles que buscarán avanzar a esta segunda fase del certamen arrastrando puntos. Todos los encuentros de Argentina en el Mundial se pueden ver en vivo por TyC Sports Play.

Formación inicial: Simon Viera, Jeremías Bus, Bautista Torossian, Nicolás La Delfa, Francisco Colombo, Benjamín Moro y Stefan Jung.

Argentina (24:39 vs. Francia): Bautista Torossian (4), Lionel Peruchena (4), Santino Gaspar (4), Nicolás La Delfa (3), Benjamín Moro (3), Simón Viera (2), Jeremías Bus (1), Francisco Colombo (1), Valentín Pundang (1), Stefan Jung (1), Martín Moreno, Leandro Lonatti, Christian Tamburrino, Sebastián Lara, Lucca Castro, y Lautaro Cortes.

Próximo partido: Argentina vs. México – 3° fecha Grupo F | Sábado 9 de agosto, 11:15 horas.