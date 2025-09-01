La Selección Argentina de Básquet perdió la final de la AmeriCup en Managua, Nicaragua donde defendía el título ante el mismo rival que había tenido hace 4 años. Esta vez, Brasil se llevó el triunfo por 55-47 en un duelo con muchos roces y poca efectividad.

A lo largo de la noche, el equipo tuvo 4 de 27 triples y 17 de 42 en dobles, lejos de los promedios que había tenido en el resto del campeonato. Además, tiró sólo dos libres en toda la noche. En ese contexto, Francisco Cáffaro fue el máximo anotador con 11 puntos. En el conjunto brasilero Yago Santos fue la figura con 14 unidades y 5 asistencias.

El equipo brasilero comenzó muy bien en las corridas de cancha luego de pérdidas (11 de 16 puntos) con Ghi Deodato como goleador (9), pero Argentina respondió con el tiro a distancia como herramienta y la incidencia de Francisco Cáffaro en la pintura. No tuvo la eficacia de otros primeros cuartos del torneo y por eso se fue al descanso abajo por 16-15.

El segundo parcial fue más luchado que jugado con 1 sólo punto (para Brasil) en 3 minutos de juego acumulando en total 7 pérdidas hasta ese momento. Además, Juan Fernández llegó a 3 faltas. El primer tiro de campo anotado fue un triple de Caboclo ante una Argentina que no encontraba precisión. Los brasileros se destaparon y con cuatro triples al hilo, sacaron la máxima de 9. Con una intensa defensa, Brasil se fue al entretiempo ganando por 31-24.

Cuando volvieron al campo, los de Prigioni con un 4-0 parecían meterse de nuevo en partido pero aparecieron los triples otra vez para escaparse a 12 (28-40) obligando a un minuto para reordenarse. Argentina emparejó el desarrollo con mucha intensidad obligando a tiros más forzados y se puso en partido. Todo fue lucha y el parcial fue 12-11 para Argentina por lo que entraron a los últimos 10 minutos 42-36.

Los caminos ofensivos de Argentina estaban absolutamente cerrados, no entraba el tiro a distancia y tampoco en la pintura podía imponerse. Llegó a estar abajo por 14 pero en el momento justo apareció un triple de Vildoza para un parcial 7-0 dejando el partido a sólo 7. De ese buen momento argentino, Brasil salió con un triple de Benite. Las obligaciones estaban del otro lado y se notaba, porque no pudo meterse más en el juego.

Fue derrota 55-47 de Argentina ante Brasil pero demostrando con un equipo muy joven, un alto nivel de competitividad que no pudo exponer justo en el partido más importante porque no tuvo la efectividad del resto del campeonato. Es un muy buen resultado en un torneo muy competitivo y será sólo el primer paso de algo que se está gestando para la Selección Nacional.

ESTADISTICAS