En un marco imponente en La Bombonera y con el aliento constante de su gente, la Selección Argentina cerró su preparación en suelo nacional con una contundente victoria por 5-0 frente a Zambia. El equipo dirigido por Lionel Scaloni mostró una versión muy superior a la exhibida días atrás y dejó sensaciones positivas de cara a lo que viene.

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Este encuentro significó el último amistoso en casa antes de la Copa del Mundo que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México, donde el conjunto albiceleste buscará defender el título. Antes del debut mundialista, Argentina tendrá aún dos compromisos más: uno confirmado ante Serbia y otro rival a definir en la previa del certamen.

El seleccionado venía de un rendimiento irregular frente a Mauritania, partido que ganó 2-1 con goles de Enzo Fernández y Nicolás Paz, pero en el que dejó dudas, especialmente en el segundo tiempo, donde le costó sostener la posesión y el control del juego.

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Sin embargo, ante Zambia la historia fue completamente distinta. Con Lionel Messi desde el arranque ,tras no haber sido titular en el encuentro anterior, el equipo recuperó fluidez, jerarquía y contundencia. Ante un rival de menor exigencia, Argentina dominó de principio a fin, desplegó pasajes de alto nivel futbolístico y conectó rápidamente con el público, que acompañó con entusiasmo cada jugada.

Más allá del resultado, el partido sirvió para recuperar confianza y comenzar a perfilar el equipo. En conferencia de prensa, Scaloni confirmó que la Asociación del Fútbol Argentino ya cuenta con una prelista de 55 jugadores, con varios nombres prácticamente asegurados. Sin embargo, todavía resta definir la nómina final de 26 futbolistas que representarán al país en el Mundial 2026.

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Con una actuación que ilusiona, Argentina empieza a encaminar su rumbo en un año clave, donde buscará volver a hacer historia en la máxima cita del fútbol mundial.

