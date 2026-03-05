En el marco del Día del Motociclista en Argentina, que se celebra cada 5 de marzo en conmemoración del nacimiento del pionero José Luis Carlessi Manzanares, el sector de las dos ruedas atraviesa un presente de crecimiento sostenido y consolidación. De acuerdo con el último informe del mercado regional de motocicletas elaborado por la Alianza Motolatam, Argentina se ubicó en el segundo lugar de la región en materia de expansión del mercado, solo por detrás de Colombia, y se posicionó como un actor clave en Latinoamérica.

Ads

El relevamiento, con datos consolidados a diciembre de 2025, indicó que el mercado argentino de motovehículos creció un 33,1% respecto de 2024, alcanzando las 654.824 unidades patentadas. La cifra contrasta con el crecimiento promedio regional, que fue del 1,7% en el mismo período, lo que evidencia un desempeño muy superior al del resto de los países de la región.

El liderazgo argentino no se limita al volumen total, sino que también se refleja en segmentos específicos. Las motocicletas de dos ruedas, que representan el 99,6% del mercado, registraron un crecimiento del 20,1% en diciembre, mientras que los segmentos más pequeños mostraron una expansión aún más marcada.

Ads

Puede interesarte

En particular, el segmento de motocicletas de cuatro ruedas (cuatriciclos) posicionó a Argentina como el país con mejor desempeño regional, con un crecimiento interanual del 66,7%, el más alto de Latinoamérica. Este resultado superó ampliamente a Uruguay (14,9%) y Ecuador (10,6%), mientras que Colombia, uno de los mercados más relevantes del sector, registró una caída del 18,5% en este rubro.

Sobre estos resultados, el presidente de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM), Federico Vacas, expresó su satisfacción y destacó el trabajo conjunto del sector. “Estos números reflejan el esfuerzo de todas las terminales argentinas. El crecimiento del 33,1% no es casualidad: es el resultado de una apuesta decidida por la innovación, la calidad y la competitividad. Argentina ha demostrado que puede ser un polo de desarrollo del sector de los motovehículos en Latinoamérica”, afirmó.

Ads

Vacas también subrayó la importancia de la diversificación del mercado y señaló que el crecimiento se registra en todos los segmentos. “No solo crecemos en volumen, sino también en los nichos emergentes como los cuatriciclos. Esto demuestra la madurez y la solidez de nuestra industria”, agregó.