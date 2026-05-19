El Gobierno nacional confirmó que enviará efectivos del Ejército argentino al Ártico canadiense para participar en 2027 de la Operación Nanook, el principal despliegue militar anual que realiza Canadá en el norte de su territorio. La participación argentina será en carácter de observadores y estará enfocada en tareas de logística polar, operaciones en clima extremo y coordinación entre fuerzas.

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Desde el Ministerio de Defensa aclararon que no se trata de una misión de combate ni de una operación bajo mando argentino. La intervención será limitada y técnica, orientada al intercambio de conocimientos y entrenamiento conjunto con fuerzas extranjeras.

La decisión forma parte de la estrategia del Ejecutivo de profundizar la cooperación militar con Estados Unidos, Canadá y otros países aliados occidentales vinculados a la OTAN. Aunque Nanook no es una operación formal de la alianza atlántica, Canadá integra el bloque y el ejercicio tiene relevancia estratégica en el escenario internacional.

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El tema fue mencionado durante la reciente conversación entre el presidente Javier Milei y el primer ministro canadiense Mark Carney, quienes destacaron la futura participación argentina en la operación.

En el Gobierno señalaron que las negociaciones comenzaron durante la gestión del exministro de Defensa Luis Petri y continúan ahora bajo la conducción de Carlos Presti.

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Para concretar el envío de tropas, el Ejecutivo deberá solicitar autorización al Congreso mediante un proyecto de ley. No obstante, fuentes oficiales reconocieron que podrían recurrir a un decreto si los tiempos legislativos no acompañan, tal como ocurrió recientemente con el DNU que habilitó ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos.

La agenda de cooperación militar también incluyó ejercicios navales recientes realizados frente a las costas de Mar del Plata, donde autoridades argentinas participaron de maniobras a bordo del portaaviones estadounidense USS Nimitz junto al Comando Sur norteamericano.