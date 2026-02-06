Juegos olímpicos 2026

Será la tercera vez que Italia alberga una competencia olímpica de esta magnitud, con actividad repartida en 16 disciplinas diferentes y con sedes distribuidas en distintas Villas Olímpicas, adaptadas a la geografía y a las necesidades de cada deporte.

Uno de los momentos más esperados llegará el 6 de febrero, con la ceremonia de apertura, que tendrá como concepto central la “Armonía”. El espectáculo contará con figuras de primer nivel: Laura Pausini, emblema de la cultura italiana, y la artista internacional Mariah Carey encabezarán la gala. El actor Pierfrancesco Favino y el violinista Giovanni Zano completarán una puesta que promete unir deporte, música y arte en un mismo escenario.

La delegación argentina

La delegación nacional competirá en tres disciplinas: esquí alpino, esquí de fondo y luge, con un equipo que combina experiencia olímpica y debutantes que vivirán por primera vez la máxima cita de los deportes de invierno.

Esquí de fondo

Sprint femenino: Nahiara Díaz y Agustina Groetzner

Sprint masculino: Franco Dal Farra y Mateo Sauma

Esquí alpino

Nicole Begué (combinada femenina y descenso)

Francesca Baruzzi (combinada femenina y slalom)

Tiziano Gravier (supergigante masculino)

Luge

Verónica Ravenna (individual femenino – serie 3)

Sostenibilidad y récords

Las medallas también tendrán un sello especial: serán diseñadas por el State Mint and Polygraphic Institute (IPZS) y fabricadas con metal reciclado, utilizando energía renovable en todo el proceso. Incluso los estuches seguirán una línea ecológica, confeccionados con materiales certificados, en sintonía con el compromiso ambiental del evento.

En cuanto a los números, Milano-Cortina 2026 marcará un récord de participación femenina, con un 47% de presencia, 1.362 cupos y 50 pruebas exclusivamente para mujeres, reafirmando la búsqueda de igualdad de género impulsada por el COI.

El antecedente inmediato es Beijing 2022, donde Noruega dominó el medallero con 16 oros, 8 platas y 13 bronces, para un total de 37 preseas.

Dónde verlo

En Latinoamérica, toda la acción de los Juegos Olímpicos de Invierno podrá seguirse a través de YouTube, por la señal de Claro Sports, acercando la nieve y el hielo al público de la región.

Argentina vuelve a decir presente en la elite del deporte mundial, con la ilusión intacta y el orgullo de competir entre los mejores.

