Según datos oficiales, el país todavía debe cancelar más de US$4400 millones al organismo internacional en lo que resta del año, mientras continúan las negociaciones técnicas para aprobar la auditoría iniciada en febrero.

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La revisión en curso analiza el desempeño económico al cierre de 2025 y resulta determinante para que el Gobierno acceda a un desembolso cercano a los US$1000 millones. Sin embargo, las definiciones se postergan pese a los contactos entre funcionarios argentinos y representantes del FMI tanto en Buenos Aires como en Washington.

Uno de los principales puntos de discusión es el cumplimiento de las metas acordadas. Mientras que el resultado fiscal habría superado lo previsto, el Banco Central no logró alcanzar el objetivo de acumulación de reservas, un aspecto central del programa. En este marco, el Gobierno busca que el organismo otorgue un “waiver” (dispensa) para dar por aprobada la revisión pese a ese incumplimiento.

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En paralelo, el cronograma de pagos impone presión sobre las cuentas externas. Tras haber abonado cerca de US$800 millones en febrero, el país enfrenta otros seis vencimientos a lo largo del año. Entre ellos, se destacan compromisos en mayo, agosto, septiembre y noviembre, además de un pago final en diciembre, que en conjunto suman unos US$4420 millones.

Estos compromisos impactan directamente sobre las reservas internacionales y la dinámica cambiaria, en un escenario donde la cuenta corriente acumula varios meses en terreno negativo.

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En este contexto, el avance de la revisión con el FMI aparece como un factor clave para aliviar tensiones financieras. La aprobación no solo permitiría el ingreso de nuevos fondos, sino también enviar una señal de respaldo internacional al programa económico, en momentos en que el Gobierno busca consolidar la estabilidad macroeconómica.