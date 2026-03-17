Tras la cancelación de la Finalissima, la selección argentina reorganizó su calendario y definió su actividad para la próxima ventana FIFA. El equipo dirigido por Lionel Scaloni volverá al país para llevar adelante una semana de entrenamientos en el predio de Ezeiza, con el foco puesto en sostener el nivel competitivo de cara al Mundial 2026.

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Como cierre de esta preparación, la Asociación del Fútbol Argentino confirmó un amistoso ante Guatemala, que se disputará el martes 31 de marzo. El encuentro no solo servirá como prueba futbolística, sino también como una oportunidad para que el público local vuelva a ver en acción a los campeones del mundo.



En los próximos días se anunciará el cronograma completo de entrenamientos y la lista de convocados para esta fecha FIFA. Además, aún no está definido el estadio que será sede del partido frente al conjunto centroamericano.

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