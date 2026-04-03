Argentina concreta la primera exportación de maíz a China
El país concretará en los próximos días su primera exportación de maíz hacia China, marcando el inicio de una nueva etapa en la relación agroindustrial entre ambos países.
El envío, de aproximadamente 34.000 toneladas, será realizado por la empresa COFCO International (de capitales chinos) y partirá desde una terminal portuaria en la localidad santafesina de Timbúes a bordo del buque MV Rooster. El cargamento estará destinado a la industria de alimentación animal del gigante asiático.
La operación representa el resultado de más de una década de negociaciones y restricciones comerciales que habían impedido el ingreso del maíz argentino al mercado chino. Según se informó, el desbloqueo fue posible tras la aprobación formal de China para importar este cereal y la finalización de los protocolos fitosanitarios y registros exigidos por ese país.
Históricamente, las exportaciones de maíz argentino hacia China estuvieron limitadas por diferencias en materia de aprobaciones biotecnológicas y requisitos de importación. Este primer embarque significa un acercamiento entre ambos mercados y abre una alternativa de abastecimiento para los compradores chinos.
El avance también se enmarca en una estrategia más amplia del país asiático, que busca diversificar sus proveedores de granos y reducir su dependencia de otros mercados tradicionales. En paralelo, Argentina (uno de los principales exportadores mundiales de maíz) encuentra en esta apertura una oportunidad clave para ampliar destinos y fortalecer el ingreso de divisas.
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