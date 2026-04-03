El envío, de aproximadamente 34.000 toneladas, será realizado por la empresa COFCO International (de capitales chinos) y partirá desde una terminal portuaria en la localidad santafesina de Timbúes a bordo del buque MV Rooster. El cargamento estará destinado a la industria de alimentación animal del gigante asiático.

Ads

La operación representa el resultado de más de una década de negociaciones y restricciones comerciales que habían impedido el ingreso del maíz argentino al mercado chino. Según se informó, el desbloqueo fue posible tras la aprobación formal de China para importar este cereal y la finalización de los protocolos fitosanitarios y registros exigidos por ese país.

Históricamente, las exportaciones de maíz argentino hacia China estuvieron limitadas por diferencias en materia de aprobaciones biotecnológicas y requisitos de importación. Este primer embarque significa un acercamiento entre ambos mercados y abre una alternativa de abastecimiento para los compradores chinos.

Ads

El avance también se enmarca en una estrategia más amplia del país asiático, que busca diversificar sus proveedores de granos y reducir su dependencia de otros mercados tradicionales. En paralelo, Argentina (uno de los principales exportadores mundiales de maíz) encuentra en esta apertura una oportunidad clave para ampliar destinos y fortalecer el ingreso de divisas.

Ads