En un encuentro disputado en Giza por la reclasificación del Mundial U-19, la Selección al mando de Cristian Campos concretó otro gran partido para derrotar a Kosovo con contundencia y seguir escalando puestos en la clasificación final del torneo.

Los Juveniles, que venían de sufrir un empate agónico ante Islas Feroe, sumaron su segunda victoria en la segunda fase del Mundial -triunfo ante Uruguay en el debut de la Copa Presidente- y mañana reeditarán una nueva edición del clásico sudamericano ante Brasil -hoy le ganó a Bahrein 33:25- por el 21º lugar del torneo.

En su penúltimo encuentro de la 11º edición del Mundial Juvenil Masculino, la Selección fue de menor a mayor para quedarse con una victoria que construyó en los quince minutos finales del primer tiempo sacando una gran diferencia -20:9 al descanso- que luego supo administrar de buena forma en el complemento.

Jeremías Bus, que marcó 7 goles sobre 8 lanzamientos, fue el máximo goleador del partido y el MVP de un encuentro que le asegura a la Selección ya pase lo que pase con Brasil superar la actuación del Mundial pasado en donde Argentina había finalizado en el puesto 23.

Formación inicial: Simon Viera, Jeremías Bus, Bautista Torossian, Nicolás La Delfa, Francisco Colombo, Leandro Lonatti y Stefan Jung.

Argentina (32:22 vs. Kosovo): Jeremías Bus (7), Bautista Torossian (6), Lionel Peruchena (5), Leandro Lonatti (4), Santino Gaspar (3), Nicolás La Delfa (2), Francisco Colombo (2), Simón Viera (1), Valentín Pundang (1), Martín Moreno (1), Benjamín Moro, Stefan Jung, Christian Tamburrino, Sebastián Lara, Lucca Castro y Lautaro Cortes.

Próximo partido: Argentina vs. Brasil – Puestos 21/22 | Viernes 15 de agosto, 11:15 horas.