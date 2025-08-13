En un encuentro correspondiente a la reclasificación de los puestos 17º al 24º, los Juveniles igualaron en 26 con el conjunto europeo tras sufrir un gol en el último segundo del partido. Kosovo será el próximo rival, el jueves a las 11:15hs (hora Argentina), por la definición de los puestos 21º al 24º.

Lo Juveniles quedaron en la puerta de sumar su tercer triunfo consecutivo en el Mundial de Egipto luego de empatar con Islas Feroe en un emocionante encuentro definido en los segundos finales. La Selección al mando de Cristian Campos se recuperó de un primer tiempo en donde llegó a estar cuatro goles abajo -14:15 al descanso-, batalló en el segundo y llegó a tener la ventaja con un penal de Jeremías Bus a falta de cuarenta segundos.

La defensa albiceleste controló en dos oportunidades el ataque europeo, pero en el tercer intento Feroe pudo lanzar para decretar el 26 iguales definitivo. Con el empate, Argentina quedó relegado al segundo lugar de la Copa Presidente III por diferencia de gol y afrontará sus últimos dos partidos del torneo por los puestos 21º al 24º: el jueves se medirá con Kosovo y el viernes según el resultado ante Brasil o Bahréin.

Nicolás La Delfa, autor de 8 tantos, fue el máximo goleador de un equipo juvenil que se destacó en defensa, que contó con atajadas en momentos claves de Simon Viera y que una vez más se mostró muy efectivo en sus lanzamientos para lucharle de igual a igual a una Selección que viene creciendo a pasos agigantados en las categorías formativas.

Argentina llegaba al duelo ante Feroe tras su paso por el Grupo F, en donde cayó con Noruega y Francia y superó a México, y derrotar a Uruguay en el primer duelo de la reclasificación.

Formación inicial: Simon Viera, Jeremías Bus, Nicolás La Delfa, Bautista Torossian, Benjamín Moro, Francisco Colombo y Stefan Jung.

Argentina (26:26 vs. Islas Feroe): Nicolás La Delfa (8), Bautista Torossian (5), Jeremías Bus (5), Francisco Colombo (4), Benjamín Moro (3), Stefan Jung (1), Lionel Peruchena, Martín Moreno, Leandro Lonatti, Santino Gaspar, Christian Tamburrino, Sebastián Lara, Lucca Castro, Valentín Pundang, Simón Viera y Lautaro Cortes.

Próximo partido: Argentina vs. Kosovo – Puestos 21/24 | Jueves 14 de agosto, 11:15 horas.