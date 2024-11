La Selección mayor masculina jugará en el Polideportivo Islas Malvinas la doble fecha de los Clasificatorios para la AmeriCup 2025: viernes 22 y lunes 25 de noviembre ante Venezuela y Colombia.

En esta nueva ventana, los problemas para el equipo de Prigioni han sido constantes porque los compromisos de los jugadores en Euroliga le han generado bajas sensible. No estarán a disposición en Mar del Plata Facundo Campazzo, el marplatense Luca Vildoza, Leandro Bolmaro y Gabriel Deck, por poner algunos ejemplos, junto con la grave lesión y posterior operación que sufriera Nicolás Laprovittola.

El equipo llega a estos partidos tras la gira de entrenamientos y amistosos en Europa durante julio, con un saldo más que positivo y la posibilidad de sumar rodaje y días de trabajo sobre todo para los más jóvenes.

El problema es quien será el base del equipo y en esa decisión se podría apuntar a alguno de los que habitualmente juegan en la Liga Nacional o algún otro base de experiencia europea pero que en la actualidad no ha tenido tanto protagonismo en el Seleccionado.

Mientras todo termina de definirse, a sólo 10 días del primer partido, se siguen vendiendo las entradas a través de TICKETEK y podés obtener el tuyo en el siguiente link: https://www.ticketek.com.ar/fiba-basketball-qualifiers/polideportivo-mar-del-plata

Cabe recordar en cuanto al camino hacia Nicaragua 2025 que en febrero el saldo fue de un triunfo y una derrota ante Chile, en Mar del Plata y en Valdivia. Los cuatro equipos del Grupo A tienen un récord 1-1. Una vez concluida esta ventana, en febrero 2025 y de visitante, se cerrará el grupo enfrentando el jueves 20 a Venezuela y el domingo 23 a Colombia.

Los tres mejores equipos del Grupo A, B y D junto a los dos mejores del Grupo C y el país anfitrión se clasificarán al torneo. La AmeriCup 2025 se disputará del 23 al 31 de agosto en Managua, Nicaragua.

Calendario

• Viernes 22 de noviembre vs Venezuela – Polideportivo Islas Malvinas, Mar del Plata

• Lunes 25 de noviembre vs Colombia – Polideportivo Islas Malvinas, Mar del Plata

• Jueves 20 de febrero de 2025 vs Venezuela – A confirmar – Venezuela

• Domingo 23 de febrero de 2025 vs Colombia – A confirmar – Colombia