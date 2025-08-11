La Selección Argentina sigue con paso firme en el Campeonato Mundial U21 que se está desarrollando en Indonesia y donde en la madrugada del lunes superó a Vietnam por 3 a 1 sumando su cuarto triunfo de manera consecutiva.

El equipo nacional pudo dar vuelta un inicio complicado para terminar ganando por 10-25, 25-20, 25-15 y 25-15 teniendo como máxima anotadora del partido a Bernardita Aguilar que marcó 20 puntos.

La marplatense Morena Chiappero volvió a ser titular en el conjunto albiceleste, esta vez aportando un punto para el equipo, pero volviendo a ser una pieza importante en el armado del plantel. Sin dudas, la actuación hasta el momento ha sido impecable a punto tal de ganar todos los partidos que disputaron ante rivales de distintas características.

Este martes, desde las 9 de la mañana, tendrán que cerrar la fase inicial del campeonato ante Indonesia para buscar cinco de cinco en este inicio de Mundial. Los resultados obtenidos hasta el momento, ya lo llevan a pensar en los octavos de final del torneo donde buscarán meterse en la definición.

Argentina: Chiappero (1), Bednarek (16), Cabrera (6), Garibaldi (1), Margaria (2), Aguilar (20), De La Fuente (L). Ingresaron: Detzel (3), Franco, Routaboul (8), Studer (10), Martínez Casas (1).

MUNDIAL U21 FEMENINO

Argentina vs. Canadá 3-0 (25-19, 26-24, 25-15)

Argentina vs. Puerto Rico 3-0 (25-23, 25-23, 25-21)

Argentina vs. Serbia 3-1 (25-18, 25-21, 19-25, 25-19)

Argentina vs. Vietnam 3-1 (10-25, 25-20, 25-15, 25-15)

Martes 12/8, 09:00: Indonesia vs. Argentina