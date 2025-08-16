Argentina, con Chiappero, jugará por el séptimo puesto del Mundial U21
La Selección Argentina U21 tratará de igualar ante Turquía su mejor actuación del 2001. Esta mañana perdieron con China por 3-1 con Chiappero como titular.
La Selección Argentina de Voley U21 está atravesando la instancia final del Campeonato Mundial de la categoría en Indonesia y este domingo, tratarán de igualar lo hecho en 2001 cuando el equipo de esta divisional fue 7°.
En la semifinal de reclasificación, las chicas argentinas perdieron ante China por 3 a 1 con parciales 25-12, 22-25, 25-21 y 25-22 por lo que se quedaron sin la posibilidad de mejorar ese resultado.
China empezó con todo el partido, pero luego Argentina se soltó y dominó el segundo set para empatar este duelo. En el tercero, las asiáticas volvieron a despegarse rápidamente en el marcador y aunque las argentinas mejoraron en la segunda parte de este set, China lo resolvió 25-21.
El cuarto capítulo fue el más parejo de todos. Ambos equipos mostraron buenos momento y no se sacaron ventajas hasta la zona de definición. Allí, China hizo el quiebre 24-20 y definió el triunfo 25-22.
Morena Chiappero volvió a ser titular y aportó 1 punto, mientras que Martina Bednarek fue la máxima anotadora con 18.
De esta manera, este domingo buscarán el 7° puesto contra Turquía, que perdió 3-2 ante Polonia.
Argentina: Chiappero (1), Bednarek (18), Studer (2), Garibaldi (7), Franco (5), Aguilar (3), De La Fuente (L). Ingresaron: Detzel, Martínez Casas (1), Routaboul (10), Cabrera (5), Margaria (10).
MUNDIAL U21 FEMENINO
Argentina vs. Canadá 3-0 (25-19, 26-24, 25-15)
Argentina vs. Puerto Rico 3-0 (25-23, 25-23, 25-21)
Argentina vs. Serbia 3-1 (25-18, 25-21, 19-25, 25-19)
Argentina vs. Vietnam 3-1 (10-25, 25-20, 25-15, 25-15)
Indonesia vs. Argentina 0-3 (23-25, 18-25, 22-25)
Octavos de final
Argentina vs R. Checa 3-0 (25-15, 25-13, 25-19)
Cuartos de final
Argentina vs Brasil 0-3 (18-25, 19-25, 14-25)
5° al 8° puesto
Argentina vs China 1-3 (12-25, 25-22, 21-25, 22-25)
