La Selección Argentina de Voley U21 está atravesando la instancia final del Campeonato Mundial de la categoría en Indonesia y este domingo, tratarán de igualar lo hecho en 2001 cuando el equipo de esta divisional fue 7°.

En la semifinal de reclasificación, las chicas argentinas perdieron ante China por 3 a 1 con parciales 25-12, 22-25, 25-21 y 25-22 por lo que se quedaron sin la posibilidad de mejorar ese resultado.

China empezó con todo el partido, pero luego Argentina se soltó y dominó el segundo set para empatar este duelo. En el tercero, las asiáticas volvieron a despegarse rápidamente en el marcador y aunque las argentinas mejoraron en la segunda parte de este set, China lo resolvió 25-21.

El cuarto capítulo fue el más parejo de todos. Ambos equipos mostraron buenos momento y no se sacaron ventajas hasta la zona de definición. Allí, China hizo el quiebre 24-20 y definió el triunfo 25-22.

Morena Chiappero volvió a ser titular y aportó 1 punto, mientras que Martina Bednarek fue la máxima anotadora con 18.

De esta manera, este domingo buscarán el 7° puesto contra Turquía, que perdió 3-2 ante Polonia.

Argentina: Chiappero (1), Bednarek (18), Studer (2), Garibaldi (7), Franco (5), Aguilar (3), De La Fuente (L). Ingresaron: Detzel, Martínez Casas (1), Routaboul (10), Cabrera (5), Margaria (10).

MUNDIAL U21 FEMENINO

Argentina vs. Canadá 3-0 (25-19, 26-24, 25-15)

Argentina vs. Puerto Rico 3-0 (25-23, 25-23, 25-21)

Argentina vs. Serbia 3-1 (25-18, 25-21, 19-25, 25-19)

Argentina vs. Vietnam 3-1 (10-25, 25-20, 25-15, 25-15)

Indonesia vs. Argentina 0-3 (23-25, 18-25, 22-25)

Octavos de final

Argentina vs R. Checa 3-0 (25-15, 25-13, 25-19)

Cuartos de final

Argentina vs Brasil 0-3 (18-25, 19-25, 14-25)

5° al 8° puesto

Argentina vs China 1-3 (12-25, 25-22, 21-25, 22-25)