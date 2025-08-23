La Selección Argentina de Básquet comenzó su participación en la Americup de Nicaragua enfrentando al local en el Polideportivo “Alexis Argüello” de Managua y se quedó con la victoria por 94 a 70 con una sólida actuación.

Ads

Nicolás Brussino terminó la noche como máximo anotador con 17 puntos mientras que Gonzalo Corbalán y Francisco Cáffaro lo secundaron con 13 tantos cada uno. No se quedaron atrás tampoco “Juani” Marcos, Juan Pablo Vaulet y José Vildoza con 11 unidades. Un buen estreno pensando en los dos partidos que tendrán por delante para cerrar la fase regular ante República Dominica y Colombia.

El primer cuarto fue parejo y con una buena aparición de Juani Marcos que empezó a hacerse dueño de la ofensiva argentina. Ruiz y Omier mostraron que eran los jugadores que elegirían los locales para ir hacia el aro rival. Argentina cerró los primeros 10 minutos con un triunfo 20-18 pero sabiendo que tendría por delante un partido durísimo.

Ads

La defensa sería clave y en el segundo parcial, el equipo de Prigioni se pudo acomodar mejor para sacar una máxima de 19 puntos repartiendo el goleo. Brussino, Negrete y Vildoza le permitieron tomar esa ventaja con su efectividad. Una ráfaga positiva de los nicaragüenses antes del entretiempo les permitió achicar un poco la diferencia al definitivo 48-32.

El conjunto nacional supo contener las variables que buscaban los locales y lo sostuvo dos cuartos de manera consecutiva en 14 unidades. Además, fue encontrando robos y ofensivas rápidas donde demostró que tiene jugadores con buenas características. La diferencia se terminó de ampliar casi a un punto de quiebre cuando sonó la chicharra: 69-46.

Ads

Sólo debió sostener la intensidad en los 10 minutos finales, tuvo un par de jugadas muy buenas y se permitió ganar con holgura en el debut por la AmeriCup en un gran desafío deportivo para todo el grupo; por 94-70.

El próximo domingo desde las 16.10 tendrán la segunda presentación ante República Domincana, uno de los serios candidatos a estar entre los cuatro mejores del certamen.