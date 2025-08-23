Argentina comenzó la AmeriCup ganándole al local
La Selección Argentina de Básquet superó en el debut por la AmeriCup a Nicaragua por 94-70. Nicolás Brussino con 17 puntos fue el máximo anotador. El domingo juegan con República Dominicana.
La Selección Argentina de Básquet comenzó su participación en la Americup de Nicaragua enfrentando al local en el Polideportivo “Alexis Argüello” de Managua y se quedó con la victoria por 94 a 70 con una sólida actuación.
Nicolás Brussino terminó la noche como máximo anotador con 17 puntos mientras que Gonzalo Corbalán y Francisco Cáffaro lo secundaron con 13 tantos cada uno. No se quedaron atrás tampoco “Juani” Marcos, Juan Pablo Vaulet y José Vildoza con 11 unidades. Un buen estreno pensando en los dos partidos que tendrán por delante para cerrar la fase regular ante República Dominica y Colombia.
El primer cuarto fue parejo y con una buena aparición de Juani Marcos que empezó a hacerse dueño de la ofensiva argentina. Ruiz y Omier mostraron que eran los jugadores que elegirían los locales para ir hacia el aro rival. Argentina cerró los primeros 10 minutos con un triunfo 20-18 pero sabiendo que tendría por delante un partido durísimo.
La defensa sería clave y en el segundo parcial, el equipo de Prigioni se pudo acomodar mejor para sacar una máxima de 19 puntos repartiendo el goleo. Brussino, Negrete y Vildoza le permitieron tomar esa ventaja con su efectividad. Una ráfaga positiva de los nicaragüenses antes del entretiempo les permitió achicar un poco la diferencia al definitivo 48-32.
El conjunto nacional supo contener las variables que buscaban los locales y lo sostuvo dos cuartos de manera consecutiva en 14 unidades. Además, fue encontrando robos y ofensivas rápidas donde demostró que tiene jugadores con buenas características. La diferencia se terminó de ampliar casi a un punto de quiebre cuando sonó la chicharra: 69-46.
Sólo debió sostener la intensidad en los 10 minutos finales, tuvo un par de jugadas muy buenas y se permitió ganar con holgura en el debut por la AmeriCup en un gran desafío deportivo para todo el grupo; por 94-70.
El próximo domingo desde las 16.10 tendrán la segunda presentación ante República Domincana, uno de los serios candidatos a estar entre los cuatro mejores del certamen.
