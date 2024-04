Todo listo para el inicio de la etapa clasificatoria para la Billie Jean King Cup que se disputará en Bogotá y bajo la denominación de Zona Americana I donde se pondrán en juego plazas para los play-offs de la competencia.

Por cuarto año consecutivo, Argentina tratará de superar esta instancia con su Selección Nacional y un equipo que estará encabezado por Lourdes Carlé que viene de ganar su primer torneo WTA 125 en La Bisbal, España y se encuentra en el puesto 84 del ranking internacional. La acompañarán Julia Riera (112), Martina Capurro Taborda (168), Julieta Estable (388) y la debutante absoluta en BJKC, Luisina Giovanini (625). Por supuesto, la capitana será Mercedes Paz.

Hoy será el turno de enfrentarse en el Club "Los Largartos" con Perú en el primero de los duelos proyectados y, a lo largo de la semana, se irán cruzando con otros países como Ecuador el miércoles 10, Venezuela el jueves 11, Chile el viernes 12 y el local, Colombia, el sábado 13.

Puede interesarte

"Fue una semana en la que no podía jugar porque me había olvidado de anotarme. Me dieron una invitación así que desde ese momento había ganado. Después, la clave fue entrenar mucho. Ese fue el objetivo que nos pusimos con mi equipo. Nos enfocamos en eso y los partidos fueron saliendo bien", expresó Carlé al unirse a sus compañeras en Bogotá luego de su semana soñada en España.

"Contenta de estar acá y de unirme al equipo. Hace un par de series que no me pasaba así que volver a vivir ese sentimiento de equipo es algo muy lindo y diferente. Creo que va a ser una semana que la vamos a pasar bien y disfrutar", cerró en la previa del estreno de Argentina en la Zona Americana de la Billie Jean King Cup.