Argentina volvió a dar una demostración de carácter y defensa para eliminar de la AmeriCup de Managua a uno de los grandes candidatos del torneo como Canadá por 83-73. Este domingo a las 21.10 jugará la final para defender el título obtenido hace cuatro años ante el mismo rival, Brasil, que en la otra semi, eliminó a Estados Unidos (92-77).

Mostrando que no ha sido casualidad todo lo visto a lo largo del torneo, como equipo los dirigidos por Prigioni, vencieron a un gran rival que promediaba 90 puntos en el certamen. Para ello fue clave lo hecho por algunos jugadores en particular, como José Vildoza que marcó 26 puntos (7 de 9 triples), Gonzalo Corbalán con un doble-doble (12 puntos y 11 rebotes) y Juan Fernández (11 unidades, 5 tableros, 2 asistencias y 3 tapas).

La defensa de Argentina volvió a ser un fundamento importante para un gran primer cuarto. Los norteamericanos tardaron más de 8 minutos en anotar su primer tiro de campo (0 de 8) y del otro lado, Corbalán estaba haciendo una muy buena tarea acompañado por Brussino y Fernández para establecer una máxima de 24-9 que con la que se cerró el cuarto.

En el segundo parcial, los de Prigioni siguieron intensos pero Canadá encontró pequeñas situaciones en las que pudo ganar confianza y anotar; sobre todo en el tiro a distancia donde era el mejor del torneo. Las diferencias se profundizaron porque Argentina cerró la primera parte con 7 de 15 en triples, mientras que su rival tuvo apenas 1 de 12. Se fueron al descanso largo 46-29 arriba.

La defensa seguía siendo muy intensa en la pintura de Argentina para no permitir que ganara confianza un rival peligroso. La ventaja se sostenía en un promedio de 16 puntos, luchando en cada sector de la cancha, aunque la defensa de los canadienses también era más pegajosa y no le permitía jugar tan cómodo a los argentinos. La lógica de todo el partido se siguió sosteniendo y sacó una máxima de 24 puntos para irse al último descanso arriba por 68-45.

En los 10 minutos finales, los de Norte América fueron a buscar el partido pero no tenían mucha idea de como vulnerar a una dura defensa argentina. De la mano de Kabengele y Carr trató de descontar pero no bajaba los 20 de distancia. Argentina salía de los momentos complejos con mucha efectividad y en los cinco minutos finales, alternarías con una defensa en zona. Un triunfo sólido nuevamente para Argentina que ahora tendrá que defender el título ante Brasil reeditando la final de la anterior AmeriCup, este domingo desde las 21.10.

