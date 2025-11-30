Argentina logró en octubre el mayor nivel mensual de producción de petróleo de su historia, con 859.500 barriles por día, superando el récord anterior de mayo de 1998 (858.329 barriles diarios). Este hito fue posible gracias al crecimiento sostenido de la producción no convencional en Vaca Muerta, que aportó 567.500 barriles diarios, es decir, el 66% del total nacional.

Neuquén, epicentro del desarrollo del shale, también alcanzó su propio récord con 587.190 barriles diarios, lo que representa un crecimiento interanual del 30%. Este avance permitió compensar el declino de los yacimientos convencionales, que muestran una caída del 7% anual, y consolidar el predominio del no convencional en la matriz energética argentina.

A pesar del contexto internacional desafiante -con una caída del 16% en el precio del barril Brent durante 2025-, el sector energético argentino mantuvo su expansión gracias a obras clave como la ampliación del oleoducto Oldelval, que duplicó su capacidad de transporte desde Vaca Muerta a Bahía Blanca (de 225.000 a 540.000 barriles diarios).

El récord mensual, sin embargo, no garantiza aún un cierre de año con máximos históricos acumulados. Para superar el volumen total de 1998, será necesario mantener o incrementar los niveles actuales durante varios meses más. Las proyecciones oficiales apuntan a que Neuquén superará los 600.000 barriles diarios en marzo de 2026 y alcanzará un promedio anual de 675.000 barriles por día.

En paralelo, el Gobierno nacional eliminó las retenciones al petróleo convencional en provincias que adhieran a un esquema de incentivo, buscando revitalizar ese segmento que fue dominante en la “era dorada” de los hidrocarburos argentinos.

Este nuevo escenario marca un punto de inflexión: Argentina está en las puertas de dejar de ser un país importador neto de petróleo, con un excedente que ya se exporta, principalmente a Chile, que recibe unos 90.000 barriles diarios a través del Oleoducto Trasandino (Otasa).

Fuente: con información de Rionegro.com.ar